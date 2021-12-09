 

Guardian – «катастрофическое применение» — ООН предупреждает об угрозе пластика для продовольствия

09.12.2021, 16:06, Новости дня
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Исследователи ООН выявили совершенно иррациональное применение пластиковых изделий в сельском хозяйстве по всему миру, особенно в Азии. Согласно докладу организации, подобная практика угрожает глобальной продовольственной безопасности и потенциально здоровью людей, пишет The Guardian.


Reuters

Глобальный «катастрофический» метод использования пластика в сельском хозяйстве угрожает безопасности пищевых продуктов и, возможно, здоровью человека. Столь неутешительные выводы делаются в отчёте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций (ФАО), пишет The Guardian.

Согласно докладу, в почве содержится больше микропластических загрязнений, чем в мировых океанах. Кроме того, по словам его авторов, существуют «неопровержимые» доказательства того, что необходимо рациональнее распоряжаться миллионами тонн пластика, которые ежегодно используются в продовольственной и сельскохозяйственной системе.

В документе ФАО признаются преимущества пластика для производства и защиты продуктов питания. Но в организации отмечают, что применение пластиковых изделий стало повсеместным и что большинство из них используются однократно, после чего их «закапывают, сжигают или теряют».

Авторы отчёта говорят о росте беспокойства относительно микропластика, который образуется в результате распада более крупных изделий. Его виды содержат токсичные добавки и могут переносить патогены. Поедание пластика вредит некоторым морским обитателям, но мало что известно о его воздействии на наземных животных или людей.

«Отчёт служит громким призывом к решительным действиям по ограничению катастрофического использования пластика в сельскохозяйственном секторе», — сказала заместитель гендиректора ФАО Мария Хелена Семедо. «Почвы  одни из основных объектов воздействия сельскохозяйственного пластика, и, как известно, они содержат большее количество микропластика, чем океаны, — подчеркнула она. — Микропластик способен накапливаться в пищевых цепочках, угрожая продовольственной безопасности, безопасности пищевых продуктов и потенциально здоровью человека»

В отчёте говорится, что пластик — универсальный материал, дешёвый и простой в производстве. С его помощью создаются тепличные и мульчирующие плёнки, а также гранулы удобрений с полимерным покрытием, которые выделяют питательные вещества медленнее и эффективнее.

«Но, несмотря на множество преимуществ, сельскохозяйственные пластиковые изделия также представляют серьёзный риск загрязнения и вреда для здоровья человека и экосистемы в случае их повреждения, разложения или выбрасывания в окружающую среду», — добавляют авторы документа.

Данные об использовании пластика ограничены. Но, по оценкам исследователей, его крупнейшим пользователем являются страны Азии. Более того, ожидается, что к 2030 году мировой спрос на пластиковые изделия, включая плёнки для теплиц и почвы, вырастет на 50%. При этом лишь небольшая часть сельскохозяйственного пластика собирается и перерабатывается.

Представители ФОА призывают к неотложным и решительным действиям. Они предлагают следовать «модели 6R», то есть избегать использования пластика, заменять пластиковые продукты натуральными или поддающимися биологическому разложению альтернативами, продвигать изделия многократного использования и улучшать обращение с отходами, заключает The Guardian.



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