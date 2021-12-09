Названы страны с наибольшим числом заключенных в тюрьму журналистов

В тюрьмах по всему миру находится 293 сотрудника СМИ, политические репрессии против медиа отражают растущую нетерпимость к независимой журналистике, отметили в организации. Также в мире продолжаются убийства журналистов: комитет подтвердил 24 убийства в этом году.

Больше всего заключенных под стражу журналистов в Китае – 50 человек, за Китаем следует Мьянмаю, в стране 26 репортево были арестованы после военного переворота. На третьем месте Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19). Россия находится на восьмом месте списка, составленного комитетом, в стране арестованы 14 журналистов.

“Турция и Саудовская Аравия оказались вне тенденции сажать в тюрьму больше журналистов, в отличие от недавнего прошлого. Однако это свидетельствует не об улучшении общего климата для свободной прессы, а скорее о диверсификации цензуры, когда власти используют такие методы, как слежка и отключение интернета, а также освобождения заключенных журналистов на условиях, противоречащих понятию свобода”, – отметили в организации.

Инфографика: cpj.org

Контекст:

За последние 10 лет в мире были убиты за свою работу 278 журналистов, в 226 из этих случаев (или 81%) никто не ответил за преступление. Об этом сказано в докладе Комитета защиты журналистов, опубликованном 28 октября.

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