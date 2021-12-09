 

Андре Тан выпустил eco-fashion коллекцию одежды совместно с брендом “Наша Ряба”

09.12.2021, 13:06, Новости дня
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Коллекция Icaria создана на основе идей eco-fashion и после окончания срока эксплуатации одежду можно будет передать на переработку.

“С 2021 МХП стал членом Глобального договора ООН. Мы внедряем практики для устойчивого развития нашей компании и территорий, где мы ведем свою деятельность. Для нашей компании важно, чтобы единомышленников становилось больше. Поэтому мы решили предложить Андре сделать совместную коллаборацию с нашим брендом “Наша Ряба”, поскольку мы в МХП и Андре в своем бизнесе очень четко понимаем, что вопрос ответственности бизнеса сегодня очень актуален”, – объяснил директор департамента маркетинга МХП Алексей Безуглый.

В МХП подчеркнули, что побочные продукты от производства мяса птицы перерабатывают: перья используют в изготовлении кормов для животных, куриный помет перерабатывают в биогаз, жир – в биодизель и также корм для домашних животных. 

Название коллекции Icaria связано с античным мифом о Дедале и Икаре. Одежда создана из переработанной ткани, в ней есть прозрачные элементы, внутри которых – пух и перо, которые должны напоминать о неудавшемся полете Икара к Солнцу и призваны символизировать соблюдение баланса в жизни. Главный цвет коллекции – белый и синий, это, по забумке дизайнера, символы моря и неба.

“ECO-fashion – один из самых перспективных трендов нашего времени. Бездумное потребление устарело – фэшн-индустрия XXI века стремится быть экологичной. Грамотная переработка мусора и отходов – стремление к новизне с заботой о благополучии планеты. Поэтому я принял решение совместно с украинским брендом “Наша Ряба” создать коллекцию женской одежды Icaria, чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, что очень важно не только в фэшн-сфере, но и во всех сферах жизнедеятельности человека”, – рассказал Андре Тан.

Коллекцию представили в Киеве 8 декабря на закрытом показе в галерее D12. Также автор создал капсульную линейку женской одежды: пуховый жилет, худи, сумку, шоппер и кепку.

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Фото: ryaba.ua


Фото: ryaba.ua


Фото: ryaba.ua


Фото: ryaba.ua


Фото: ryaba.ua


Фото: ryaba.ua


Фото: ryaba.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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