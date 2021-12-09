 

В Бундестаге пригрозили России “сверхмощными” новыми санкциями в случае вторжения в Украину

09.12.2021, 13:06, Новости дня
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“Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага – ХДС/ХСС – выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса, связанного с концентрацией войск РФ вдоль границ Украины, и пригрозила [президенту России Владимиру] Путину сверхмощными новыми санкциями”, – написал Мельник.

Найбільша опозиційна фракція Бундестагу – ХДС/ХСС – виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв‘язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями pic.twitter.com/CpwQoHDaFX

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2021

Сегодня в парламенте Германии состоялись экстренные слушания в связи с наращиванием Россией войск вблизи границы с Украиной.

8 декабря новый канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил Россию о последствиях для газопровода “Северный поток – 2” в случае вторжения в Украину.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс. 

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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