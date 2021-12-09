 

Главу УГИБДД Ставрополья с «золотым унитазом» заподозрили в оформлении имущества на третьих лиц

09.12.2021, 12:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, подозреваемого в получении взяток на 19 млн рублей, в ходе расследования у него обнаружили недвижимость и имущество, приобретенное, по предварительным данным, преступным путем и оформленное на третьих лиц, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «имущество оформлено на третьих лиц, (по предварительным данным) купленное на деньги преступно нажитые, судом к производству еще не принято, подписывал его (обвинительное заключение по уголовному делу) первый заместитель генпрокурора», передает ТАСС.

Кроме того, иск об обращении в доход государства имущества Сафонова пока в суд не поступил, передает РИА «Новости».

Между тем адвокат начальника УГИБДД Сергей Шишов заявил, что обвинение в окончательной редакции пока не предъявлено. Сафонов находится в СИЗО в Новочеркасске Ростовской области, и им «ничего неизвестно» о готовящемся иске Генпрокуратуры.

«Вопрос о том, что кто-то что-то намерен делать, но когда это будет, какой-то процессуальный документ или исковое заявление – тогда есть предмет для разговора. В настоящий момент такого нет, ни иска, ни каких-то сведений, что найдено принадлежащее Сафонову или кому-то еще», – отметил Шишов.

Ранее стало известно, что у Сафронов нашли более 20 объектов недвижимости. Напомним, Сафронова и еще более 35 человек из числа его подчиненных задержали летом по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители.

Позже подозреваемый отрекся от дворца с позолоченными унитазами, однако его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / “Леся, дети смотрят”. Никитюк засветила полуголое тело

02.09 / Меркель: “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США

11.02 / Гривна подешевела относительно основных валют

26.06 / Роспотребнадзор начал проверку несогласованного концерта группы «Руки вверх»

04.11 / Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя Ермака

13.01 / Символический укор Пенсу — конгрессмены приняли резолюцию об отстранении Трампа от власти

05.06 / В Ровенской области сразу после остановки патрульными автомобиль попал в ДТП, погибли три человека – полиция

28.06 / “Из-за дела об “экстремизме”. Белорусский оппозиционный портал TUT.BY удалил из соцсетей все свои публикации за последние полтора года

09.09 / Жителей Киева хотят лишить права избирать власть столицы – Кличко

26.03 / В мире: Военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика