Роспотребнадзор назвал преобладающий в стране штамм коронавируса

Вариант коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант «дельта», – передает РИА «Новости» слова Поповой на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», – передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора.

Ранее российские ученые собрали данные о 45 тыс. мутаций коронавируса.