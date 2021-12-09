 

У главы ГИБДД Ставрополья с «золотым унитазом» нашли более 20 объектов недвижимости

09.12.2021, 10:04, Новости дня
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У руководителя УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова помимо особняка с «золотым унитазом» нашли 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, все это изымут, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше – в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», – сказал Краснов в интервью РИА «Новости».

Ранее в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. При этом интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители. Позже подозреваемый отрекся от дворца с позолоченными унитазами, однако его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.



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