 

Кулеба на встрече с главой МИД Великобритании заявил, что “российские официальные представители угрожают Украине уничтожением”

09.12.2021, 10:02, Новости дня
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Отмечается, что эти переговоры стали третьим контактом глав украинской и британской дипломатии за последние две недели.

Кулеба рассказал собеседнице об актуальной ситуации вдоль государственной границы Украины и в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, массированной дезинформации и усилиях РФ по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

“РФ стянула к украинской границе и на оккупированные территории более ста тысяч военных и большое количество вооружения. Российские власти отказываются объяснять передвижение своих войск, а российские официальные представители угрожают Украине уничтожением”, – сказал министр. 

Он отметил, что Москва также блокирует любое продвижение переговоров по мирному урегулированию в Нормандском формате и трехсторонней контактной группе.

Трасс, в свою очередь, сообщила, что Лондон уже активно принял участие в международных усилиях по разработке и воплощению комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, который инициировала Украина.

Пресс-служба МИД Украины отмечает, что отдельной темой переговоров стала энергетическая безопасность. Главы внешнеполитических ведомств договорились о совместной позиции: Украина и Великобритания выступают против газопровода “Северный поток – 2”, поскольку этот геополитический проект России направлен на подрыв энергетической безопасности

Кулеба выразил заинтересованность Украины в создании практического сотрудничества с Соединенным Королевством в сфере диверсификации путей поставок энергетических ресурсов, в частности в области чистой энергетики и производства водорода, и подчеркнул важность наиболее полного использования возможностей зоны свободной торговли Украины и Великобритании для увеличения объемов торговли и привлечения новых британских инвестиций в украинскую экономику.

В сообщении пресс-службы МИД Великобритании выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. 

“Ситуация, с которой столкнулась Украина сегодня, – это кремлевский сценарий, который мы наблюдаем снова и снова. Россия пытается дестабилизировать своих демократических соседей в тщетной попытке установить над ними контроль”, – сказала Трасс. 

Она напомнила, что Великобритания обеспечивает оборонительную военную поддержку Украины в рамках учебной миссии Orbital, с момента запуска которой в 2015 году обучение прошли более 20 тыс. военнослужащих ВСУ. 

Значительная часть сообщения посвящена торговой стороне переговоров глав украинской и британской дипломатии. Трасс отметила, что Великобритания увеличила свою поддержку британских экспортеров в Украине до £3,5 млрд, которые пойдут на поддержку торговли в приоритетных секторах, включая здравоохранение, инфраструктуру и чистую энергию.

“Мы также начнем обсуждение с Украиной коммерческого диалога, чтобы расширить и улучшить наши торговые отношения, и впервые у нас есть специальная среда для обсуждения способов устранения барьеров доступа на рынок, которые влияют на торговлю между нашими странами”, – отметила Трасс.

Контекст:

8 октября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Владимир Зеленский подписали в Лондоне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Джонсон заявлял, что документ “знаменует начало новой главы в отношениях стран, которая принесет безопасность и процветание народам Великобритании и Украины”.

8 декабря 2021 года в Лондоне под председательством Кулебы и Трасс прошло подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании в рамках этого соглашения.

В совместном коммюнике глав МИД, опубликованном по итогам заседания, Великобритания поддерживает цели декларации Крымской платформы, приветствует “взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ”, выступает против газопровода “Северный поток – 2”. В документе сообщается также, что Украина и Великобритания продолжат налаживать сотрудничество для упрощения путешествий. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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