 

В Украине за сутки более 12 тыс. новых случаев СOVID-19, 465 пациентов умерли

09.12.2021, 9:18, Новости дня
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Среди заболевших – 1078 детей и 194 медработника. 2449 человек попали в больницу.

Из заразившихся ранее выздоровело 24 547 человек, 465 умерли.

Сутками ранее в стране подтвердили 9371 новый случай коронавирусной инфекции. В течение 6 декабря подтвердили 8655 новых случаев коронавирусной инфекции. 5 декабря выявили 4478 инфицированных.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 532 357 человек; выздоровело – 3 109 423 человека; летальных исходов – 89 901.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2016962411800187

В Минздраве отметили, что 8 декабря в стране сделали 79 642 теста на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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