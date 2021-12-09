Москва оценила заявление сенатора США о ядерном ударе по России

Посольство РФ в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Дипломаты обратили внимание, что ранее Уикер в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.

«Подобные высказывания – безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов РФ и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана…», – передает РИА «Новости» заявление посольства в Facebook.

В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

Посольство также задалось вопросом, чьи интересы продвигает сенатор от Миссисипи – украинцев или военно-промышленного комплекса США, – на фоне того, что в его штате расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.