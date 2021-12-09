 

Украина пригрозила Германии «новой войной в Европе»

09.12.2021, 5:58, Новости дня
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».

Как сообщил Мельник в беседе с изданием Berliner Zeitung, Киев возлагает большие надежды на новое федеральное правительство Германии. В частности, Украина ждет «мощного голоса из Берлина» для того, чтобы обеспечить «холодный душ» России, поскольку та якобы «готовится к войне», передает РИА «Новости».

По словам украинского дипломата, Киев надеется, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». В этой связи он призвал нового канцлера созвать в течение ближайших недель «нормандский саммит» в Берлине.

При этом Мельник вновь потребовал от немецкого правительства опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» в отношении России, включая запрет «Северного потока – 2» в случае «вторжения» на Украину.

Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что РФ якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ к западу от Урала».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако РФ не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский.



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