Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к уступкам Москве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готова пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.

«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция», – сообщил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, что требования «должны быть рациональными и законными», передает РИА «Новости».

Кулеба также выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых РФ намерений, союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию.

Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что РФ якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ к западу от Урала».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.