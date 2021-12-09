Помогавшего задержать стрелка в столичном МФЦ решено наградить

Глава полиции Москвы Олег Баранов распорядился наградить мужчину, который помог полицейскому задержать злоумышленника, устроившего стрельбу в МФЦ.

«Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, мужчина подбежал к нему и помог удерживать преступника до прибытия оперативной группы», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полицейский обезоружил стрелявшего, отбросив в сторону пистолет и нож. Принято решение о поощрении неравнодушного, чьи действия помогли сотруднику полиции не дать злоумышленнику скрыться с места происшествия.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев принял решение внести президенту преставление о награждении старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе ребенок. Согласно предварительным данным, нападавшим стал 45-летний военный Сергей Глазнов. Он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие не было зарегистрировано.