Стали известно, как электронные гаджеты влияют на психику

Китайские ученые провели ряж исследований и установили, что злоупотребление в использовании электронных устройств крайне негативно сказывается на психике человека.

В частности, они собрали сведения о пятистах добровольцах, которые с утра до ночи смотрят телевизор, а также зависают в компьютерах или не выпускают из рук смартфоны.

Как оказалось, у всех зависимых от электронных гаджетов людей наблюдались и другие пагубные пристрастия: склонность к частому курению, злоупотреблению алкоголем и пр. Также у людей отмечались генетические мутации. В ряде случаев формировалось хроническое депрессивное состояние, и появлялись разного рода психические расстройства. У всех началом проблем становились именно электронные гаджеты.