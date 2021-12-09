Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции.

Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в РФ и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России.

Напомним, во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.