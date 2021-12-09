 

В Италии открыли первый украинский музей “Украина”

09.12.2021, 1:52, Новости дня
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Организатором музея стала местная итальянско-украинская ассоциация. На открытие приехали руководители всех украинских диаспор Италии – из Милана, Брешии, Бальзамо, Неаполя, Вероны, Ломбардии и других городов.

Музей торжественно открыли полтавский кобзарь Юрий Фединский совместно с представителями духовенства, гостями из других итальянских городов и директивным составом местной ассоциации.

Музей расположен по адресу: ул. Сан Донато, 149, на территории клуба II Casalone. По замыслу организаторов музея “Украина”, он должен продемонстрировать украинскую культуру XIX–XX веков.

Музей состоит из трех комнат. В первой комнате посетители смогут увидеть выставки украинских художников, проживающих в Италии. Вторая комната представляет репродукцию украинского дома XIX века. А в третьей находятся этническая украинская одежда и аксессуары – аутентичные украинские наряды, колоритные писанки, куклы-мотанки и тому подобное.

Организаторы музея в Болонье планируют активно сотрудничать с украинской общиной не только в Италии, но и в Украине.

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Фото предоставлены “Международным фондом развития”


Фото предоставлены “Международным фондом развития”


Фото предоставлены “Международным фондом развития”


Фото предоставлены “Международным фондом развития”


Фото предоставлены “Международным фондом развития”


Фото предоставлены “Международным фондом развития”


Фото предоставлены “Международным фондом развития”


Фото предоставлены “Международным фондом развития”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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