 

Канада и Новая Зеландия присоединились к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады 2022 в Китае

08.12.2021, 23:40, Новости дня
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Отмечается, что в отличии от канадских спортсменов на Играх в Китае не будут присутствовать представители федерального правительства.

По словам Трюдо, правительство Канады “в течение нескольких месяцев согласовывало и обсуждало этот вопрос с союзниками”.

Трюдо отметил, что правительство Канады “чрезвычайно” обеспокоено “неоднократными нарушениями прав человека” со стороны властей Китая.

Олимпиаду в Пекине пропустят также дипломаты из Новой Зеландии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Грант Робертсон, пишет Reuters.

По его словам, главной причиной такого решения стала пандемия COVID-19. Робертсон также отметил, что КНР была уведомлена о решении Новой Зеландии еще в октябре.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае заявили США, Австралия и Великобритания.

В МИД Китая назвали дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года со стороны США “вопиющей политической провокацией”.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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