 

Рогозин сообщил о переделке «Союза» под запуск туристов в космос

08.12.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ готовится космический корабль «Союз» для космических туристов, его переделывают, поскольку аппарат изначально заказывали по федеральной программе, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Он был заказан как федеральный корабль, мы сейчас меняем его статус на другой», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

До этого гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов сообщал, что заключено соглашение с четырьмя космическими туристами, они полетят на двух кораблях «Союз» в 2024 году. Также предприятие получило несколько других запросов на полет в космос.

В среду космический корабль «Союз МС-20» доставил японских космических туристов Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина на МКС.

Полет занял около шести часов. Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе солнечных панелей, прошло штатно.

На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / ГБР открыло дело о госперевороте и вызвало на допрос лидеров Революции достоинства – журналист

04.04 / Глава Госпродпотребслужбы предупредил о штрафах за несоблюдение карантинных норм в офисах Киева

30.04 / ВОЗ призвала Европу не ослаблять карантин, чтобы не повторить сценарий с COVID-19 в Индии

21.10 / Зеленский: Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека

09.10 / Под Калининградом нашли 300 мешков с человеческими костями

29.07 / На Украине потребовали от Зеленского провести выборы в местные советы Донбасса

30.11 / “На сраку себе натяни”. В Луцке две пассажирки подрались в автобусе из-за отсутствия маски

01.09 / “Невероятно красивые кадры. Искренние”. Осадчая показала фото со средним сыном и призналась, страдала ли от токсикоза

06.12 / Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому

18.09 / Кай Метов попал в больницу после аварии в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика