Производитель Xiaomi 12 уменьшит емкость аккумулятора

Напомним, что официальная презентация новой модели смартфона Xiaomi 12 намечена только на 28 сентября. Но уже сейчас в сети постепенно появляются подробности о данном мобильном устройстве.

Так, по сравнению с предыдущей одиннадцатой версией чуть поменьше станет емкость аккумуляторной батареи. Вместо 4600 мАч мобильные устройства получат 4500 мАч. Однако такое сокращение показателя не должно приводить к уменьшению времени автономной работы на одном заряде.

Кроме того, разработчик решил увеличить модность быстрого зарядного устройства. В данном случае будет уже 67 Вт, а не 55 Вт, как в предыдущей линейке. Отметим, что Xiaomi 11 начали выходить в прошлом году. Ожидается также зарядное устройство на 120 Вт для самой дорогой версии.