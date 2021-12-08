 

Производитель Xiaomi 12 уменьшит емкость аккумулятора

08.12.2021, 19:34, Новости дня
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Напомним, что официальная презентация новой модели смартфона Xiaomi 12 намечена только на 28 сентября. Но уже сейчас в сети постепенно появляются подробности о данном мобильном устройстве.

Так, по сравнению с предыдущей одиннадцатой версией чуть поменьше станет емкость аккумуляторной батареи. Вместо 4600 мАч мобильные устройства получат 4500 мАч. Однако такое сокращение показателя не должно приводить к уменьшению времени автономной работы на одном заряде.

Кроме того, разработчик решил увеличить модность быстрого зарядного устройства. В данном случае будет уже 67 Вт, а не 55 Вт, как в предыдущей линейке. Отметим, что Xiaomi 11 начали выходить в прошлом году. Ожидается также зарядное устройство на 120 Вт для самой дорогой версии.



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