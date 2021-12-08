В Киеве мужчина стрелял в ответ на замечания, он арестован

Правоохранители получили информацию, что на улице Героев Днепра неизвестный несколько раз выстрелил в воздух.

“57-летний заявитель рассказал правоохранителям, что в магазине сделал замечание мужчине, который грубо нарушал общественный порядок и нецензурно выражался. Неизвестный достал предмет, похожий на пистолет, и приставил его к голове пострадавшего, а затем возле магазина произвел выстрелы в воздух. После чего сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении”, – говорится в сообщении.

Мужчина записал и передал полиции номера автомобиля стрелка. 23-летнего фигуранта задержали. У него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Подозреваемый арестован.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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