Ученый из ЮАР: “Омикрон” – решаемая проблема с уже доступными людям инструментами

“Уход “Омикрона” от нейтрализации после Pfizer неполный. Перенесенная инфекция плюс вакцинация нейтрализуют его. Это лучше, чем я ожидал от “Омикрона”. Тот факт, что ему по-прежнему нужен рецептор ACE2 на наших клетках для заражения и что ускользание неполное, означает, что “Омикрон” – решаемая проблема с уже доступными людям инструментами”, – написал в Twitter вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал.

Just be be clear on something as I’m still awake, this was better than I expected of Omicron. The fact that it still needs the ACE2 receptor and that escape is incomplete means its a tractable problem with the tools we got

— Alex Sigal (@sigallab) December 7, 2021

Ученые провели исследования в Южной Африке, где были выявлены первые случаи “Омикрона”. Они изучили живой штамм нового варианта коронавируса, выращенный в лаборатории, и протестировали его на образцах крови 12 вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

По состоянию на 7 декабря, штамм коронавируса “Омикрон” обнаружен уже в 57 странах.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По мнению главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, штамм “Омикрон” может стать причиной изменения пути передачи коронавируса с капельного на воздушный.

