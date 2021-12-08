Цимбалюк: По десятибалльной “шкале Геббельса” российская пропаганда работает на 15 баллов

“По десятибалльной “шкале Геббельса” в последние месяцы они [российские власти] работают на 15 баллов. Уровень антиукраинской истерии – на уровне 2014–2015 годов. Они фактически разжигают межнациональную вражду, делают из украинцев людей, которые не имеют права на жизнь, и это не шутка”, – сказал он.

По мнению журналиста, происходит это в России в рамках политики “расчеловечивания” украинцев.

“Чтобы объяснить, почему эти люди [украинцы] не имеют права жить, они должны быть “не людьми”. Братья, один народ – это те, что за флагом России, на оккупированных территориях”, – отметил Цимбалюк.

Журналист считает, что Украине удалось сделать “колоссальный шаг” в части защиты информационного суверенитета страны, поскольку 80% граждан Украины понимают, что происходит на востоке страны.

“Опросы об этом говорят. “С кем мы воюем?” – “С Россией!” Несколько лет назад этот показатель был несколько иным. Поэтому можно поблагодарить российские информационные войска… [Из материалов российских политических ток-шоу] можно сделать ролик, который надо показывать всем украинцам. Они [российские СМИ] прямым текстом рассказывают, как будут уничтожать украинские города, “чтобы НАТО не пришел”. И это не шутка, люди с пеной у рта рассказывают, что надо бомбить Днепр и Харьков, чтобы там не было ракет”, – заявил журналист.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кремле, оправдывая агрессию против Украины, неоднократно заявляли о якобы “защите русскоязычного населения” на Донбассе.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, распространение российских нарративов является вызовом для многих стран. Данилов говорил, что никакого Донбасса не существует, этот нарратив навязывает РФ.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.

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