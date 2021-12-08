 

Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе по вопросу Украины и НАТО

08.12.2021, 15:34, Новости дня
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“Американская сторона никогда не согласится на ультимативные требования о пересмотре глобальной повестки дня и устоявшихся международных правил, которые выдвигает российская сторона, в том числе по вопросу об Украине и НАТО”, – считает Арахамия.

По его словам, Байден дал понять, что любые действия, касающиеся сдерживания России, будет координировать с европейскими партнерами.

Помимо этого, нардеп выразил благодарность американской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Контекст:

Байден и Путин проводили разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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