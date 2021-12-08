 

Путин обратился к Меркель на «ты»

08.12.2021, 15:06, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за плодотворное сотрудничество в телеграмме, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства выразил Меркель «искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу», передает ТАСС.

Путин обратился к ней на «ты», и отметил высокий авторитет немецкого политика.

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», – цитирует президента РИА «Новости».

Также Путин выразил уверенность в продолжении дружеского общения после ее ухода с поста канцлера.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать РФ от нового канцлера ФРГ.



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