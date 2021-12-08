 

Вирусолог заявила о неспособности антител после вакцинации защитить от «омикрона»

08.12.2021, 14:17, Новости дня
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Антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от омикрон-штамма, сообщила немецкий вирусолог Сандра Кизек, ссылаясь на результаты исследования.

По ее словам, антитела, появляющиеся в организме после прививки против коронавируса, становятся эффективными в отношении дельта-штамма, который сейчас преобладает в Германии. Но они не защитят от штамма «омикрон».

«Наши первые данные о нейтрализации омикрон-штамма по сравнению с вариантом «дельта» готовы: 2 x BioNTech, 2 x Moderna, 1 x AZ/1 x BioNTech через шесть месяцев вызовут 0% нейтрализации штамма-омикрон», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Кизек.

Эксперт отметила, что человек, получивший две дозы любой вакцины от коронавируса, зарегистрированной на территории Европы, через полгода не будет иметь иммунной защиты против варианта «омикрон».

Согласно результатам исследования, дважды привитые препаратом консорциума BioNTech-Pfizer и прошедшие ревакцинацию уже лучше защищены от вируса. Антитела, вырабатываемые в организме через три месяца после введения бустерной дозы, защищают на 25% против варианта «омикрон», информирует Кизек. В случае же с «дельтой», как отметила ученый, показатель составляет 95%.

«Результаты исследования подтверждают, что разработка вакцины, адаптированной под омикрон-штамм, имеет смысл», – подчеркнула вирусолог.

Ранее в ВОЗ описали течение болезни при заражении «омикроном». Утверждается, что зараженные этим штаммом переносят болезнь легче. Уточняется, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.



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