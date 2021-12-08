 

Обладатель премии «Эмми» стал режиссером сериала Роднянского о гей-активистах в СССР

08.12.2021, 12:16, Новости дня
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Обладатель премии «Эмми» за сериал «Наследники» Андрий Парех снимет сериал «Красная радуга» об истории визита немецких гей-активистов в СССР продюсера Александра Роднянского.

«Андрий Парех, обладатель премии «Эмми» за лучшую режиссуру в сериале «Наследники», а также постановщик «Хранителей» и оператор-постановщик «Сцен из супружеской жизни», станет режиссером сериала «Красная радуга» продюсера Александра Роднянского», говорится в сообщении компании Роднянского AR Content, передает РИА «Новости». 

Сериал «Красная радуга» основан на эпизоде советской истории, когда в 1977 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. Тогда в Советском Союзе действовала статья уголовного кодекса, которая предусматривала для геев тюремное заключение до пяти лет. Проект расскажет о приключениях делегации в Москве, где они провели десять дней.

По словам Роднянского, он доволен выбором режиссера и считает, что сериал позволит «вывести разговор о нетерпимости» на новый уровень.

«Впервые в истории американский режиссер такого уровня будет снимать российский сериал. Я очень рад, что это будет именно Андрий Парех – выдающийся режиссер и оператор, работы которого вызывают восхищение. «Красная радуга» – это очень важный сегодня и острый разговор о нетерпимости к людям отличных от большинства убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации. Этот разговор мы хотим вести на понятном широкой аудитории языке», – сказал он.

Сценарий восьми эпизодов проекта написал британец Мэтт Джонс, который работал над такими сериалами, как «Доктор Кто» и «Молокососы». Роднянский выразил уверенность, что авторы картины справятся с тем, чтобы рассказать «легко и увлекательно о сложных и порой горьких вещах».



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