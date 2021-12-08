Россиян предупредили о новом связанном с COVID мошенничестве

Во «ВКонтакте» мошенники принялись публиковать фейковые новости о новом штамме коронавируса, они публикуют ссылки на поддельный сайт Минздрава, сообщила компания в сфере кибербезопасности Group-IB.

«Group-IB обнаружила новую масштабную мошенническую кампанию в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Комментарии содержат предсказания о «скором вымирании населения страны» из-за нового штамма и мнения якобы известных академиках.

Также к ним прикреплена ссылка на сайт-клон Минздрава с фейковым интервью министра Михаила Мурашко, где тот «утверждает», что новая волна якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут вакцинированные люди.

После перехода на сайт жертва попадает на мошеннический ресурс с розыгрышем денег, для этого необходимо ввести данные банковской карты.

«В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт… Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками», – отметил руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

В октябре мошенники на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах РФ стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации, их стоимость достигает 15 тыс. рублей.