 

“Люблю, когда большая грудь”. Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой

08.12.2021, 11:54, Новости дня
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Авторы передачи в подводке к комментарию Дурнева заявили, что ему приписывают роман с певицей.

“Спросили у Алексея о Даше Астафьевой, с которой ему приписывают роман”, – говорится в сюжете.

“Даша очень красивая девушка. Я люблю, когда у девушки большая грудь. У Даши – большая грудь”, – заявил на камеру Дурнев. Другой информации о возможном романе с певицей он не сообщил.

Контекст:

27 октября Астафьева заявила, что рассталась со своим бойфрендом, украинским бизнесменом Артемом Кимом после пяти лет отношений. 

Дурнев свою личную жизнь не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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