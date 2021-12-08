“Люблю, когда большая грудь”. Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
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Авторы передачи в подводке к комментарию Дурнева заявили, что ему приписывают роман с певицей.
“Спросили у Алексея о Даше Астафьевой, с которой ему приписывают роман”, – говорится в сюжете.
“Даша очень красивая девушка. Я люблю, когда у девушки большая грудь. У Даши – большая грудь”, – заявил на камеру Дурнев. Другой информации о возможном романе с певицей он не сообщил.
Контекст:
27 октября Астафьева заявила, что рассталась со своим бойфрендом, украинским бизнесменом Артемом Кимом после пяти лет отношений.
Дурнев свою личную жизнь не афиширует.
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