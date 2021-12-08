 

Ракета «Союз» отправила японских туристов к МКС

08.12.2021, 10:47, Новости дня
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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур, к МКС отправились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Едзо Хирано и командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин.

Ракета выведет корабль на суборбитальную траекторию, а весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка «Союза МС-20» с МКС ожидается в 16.41 мск. Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря, передает РИА «Новости».

На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.

Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры – адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.

Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на Международную космическую станцию.

Позднее диктор на космодроме Байконур сообщил, что космический пилотируемый корабль «Союз МС-20» выведен на орбиту, передает ТАСС.

Накануне Госкомиссия утвердила экипаж МКС с космонавтом-спецкором и двумя туристами.



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