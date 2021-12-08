 

Мать расстрелявшего людей в МФЦ мужчины рассказала о сыне

08.12.2021, 10:47, Новости дня
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Мать открывшего стрельбу в МФЦ в Москве Сергея Глазова заявила, что шокирована его поступком и не может предположить, что подтолкнуло сына к таким действиям.

Женщина заявила, что не понимает, что могло спровоцировать сына на такой поступок: «Вчера звонила, позавчера, не подходит к телефону и все. Смску посылаю, не отвечает. Откуда он взял оружие? Он сделал сам? Как он мог натворить таких дел? Неужели правда?».

Она добавила, что Глазов хорошо учился в школе, его хвалили в учителя. После он окончил военную академию и дослужился до подполковника, после чего отправился в долгую командировку в Малайзию, однако в 2009 году он решил оставить службу, заявив, что «не может там находиться», передает Telegram-канал «112».

Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску.

Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли сотрудница и охранник МФЦ, пострадали четверо, в том числе ребенок.

Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, – местный житель, бывший военнослужащий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.



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