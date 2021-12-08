Новый электрокар Mini Cooper SE начнет продаваться в РФ весной

Компания MINI объявила стоимость новой электрической модели MINI Cooper SE на российском рынке.

Приобрести вышеуказанный экземпляр станет возможным у местных дилеров от 3,6 миллиона рублей. Известно, что первые поставки электрокара начнутся на отечественном рынке в 2022 году. Кроме того, новый экземпляр обладает увеличенным аккумулятором, позволяющим проехать на электротяге около 230 километров.

Мощность электрической установки достигает 184 л.с. Кроме того, новый электрокар получил беспроводную зарядку, помощника парковки и ряд других продвинутых опций. В более расширенном исполнении цена автомобиля увеличится на 250 тысяч рублей. Точные параметры электрокара озвучат в ближайшее время.