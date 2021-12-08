“Ты самая лучшая в мире!” Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото

“С Днем Ангела, любимая! Ты самая лучшая в мире! И все Екатерины на свете – будьте счастливы!” – написал он.

Пост телеведущий сопроводил архивными снимками. снимком жены: один из них был сделан летом во время прогулки по Днепру, на втором Осадчая запечатлена дома с сыном Даниилом на руках.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. В том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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