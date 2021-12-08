 

Штамм “Омикрон” заразнее дугих вариантов вируса, но менее опасен – главный инфекцонист США

08.12.2021, 10:26, Новости дня
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По словам Фаучи, новый вариант заразнее, чем “Дельта”, доминирующий в настоящее время в мире. Данные указывают на то, что количество повторных заболеваний выше при “Омикроне”, и он, вероятно, лучше избегает иммунитета от вакцинации.

Что касается степени серьезности, “она почти наверняка не более серьезна, чем “Дельта”, сказал Фаучи.

Он добавил, что “Омикрон” даже может быть менее серьезным, так как в Южной Африке, где он появился, соотношение между количеством инфекций и количеством госпитализаций меньше, чем в случае с “Дельта”.

При этом, по его словам, нужно еще несколько недель исследований, чтобы окончательно убедиться насколько опасен “Омикрон”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

По состоянию на 7 декабря, штамм коронавируса “Омикрон” обнаружен уже в 57 странах.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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