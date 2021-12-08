Дачникам рассказали о пользе и вреде выпавшего снега

Обычно снег для растений – это благо, однако серьезному травмированию могут быть подвержены кроны деревьев, сообщила агроном Ирина Присяжнюк.

Присяжнюк отметила, что «снег для растений – это, безусловно, благо, свежевыпавший, пушистый, он как пуховое одеяло укрывает растения от холода, ветра, ярких солнечных лучей». По ее словам, «кустарники, где уже сформировались цветочные почки, будут особенно благодарны сильному снегопаду», передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, большое количество воздуха в свежем снегу обеспечит теплом и многолетние цветы, и клубнику, и осенние посадки, и корни садовых деревьев. Снег является хорошей защитой от перепадов температур днем и ночью, а весной талые воды обеспечат растения необходимой влагой.

«Многие садоводы снежный покров «берегут». Специально строят искусственные барьеры, препятствующие его выдуванию, укрывают соломой, которая снижает воздействие солнечных лучей, способных растопить верхний слой даже при минусовой погоде», – отметила агроном.

Однако снег на дачном участке не всегда идет растениям на пользу: большому травмированию подвержены густые кроны деревьев, которые просто не выдерживают обильных осадков, поэтому ветки от лишней массы придется избавлять. Не стоит дожидаться, когда снег подтает и прилипнет, его следует стряхнуть сразу, используя длинную палку.

«Еще один существенный минус снежного покрова становится очевиден после оттепели и последующего мороза, когда пушистое одеяло превращается в плотный слой льда. Ни о какой воздушной подпитке речи и быть не может. Растения задыхаются и в итоге гибнут. Чтобы этого не произошло, ледяную корку нужно расколоть», – добавляет Присяжнюк.

Напомним, накануне в Москве был побит рекорд «сталинского» снегопада 1949 года.