 

Изнасиловавший девушку в Москве мужчина насильно удерживал двух женщин

08.12.2021, 10:02, Новости дня
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Мужчина, изнасиловавший девушку в Москве и пытавшийся ее убить, насильно удерживал еще двух женщин в квартире, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«В квартире также находились двое женщин 1984 и 1999 года рождения, которых обвиняемый насильно удерживал, связав руки скотчем. Им удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру, когда мужчина ушел», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Она добавила, что дана дополнительная квалификация действиям фигуранта, поэтому к делу добавили еще одну статью «незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц». Мужчина задержан.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Иванова.

Она отметила, что по делу проведены опознания обвиняемого потерпевшими и очные ставки. Также проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Напомним, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Собираясь убить девушку, нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствие возбудило дело по статьям «изнасилование» и «покушение на убийство».



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