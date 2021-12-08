 

Британцы испугались отключения РФ от Swift

08.12.2021, 9:06, Новости дня
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Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отреагировав, в частности, на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.

«Поскольку санкции против РФ наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!», – написал NoLonger ATory, передает РИА «Новости».

«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», – считает Paul Calvert.

«Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность», – отметил Intra Venus.

«Сравните президентов на фотографии с видео-встречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», – указал cliff Woods.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.

Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности, рассматривается возможность отключения РФ от Swift.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена.



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