 

Жена военного в Челябинске рассказала о неожиданной проблеме с QR-кодом

08.12.2021, 9:06, Новости дня
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В Челябинске супруга одного из военнослужащих пожаловалась на то, что ее мужа не пустили в магазин без QR-кода. При этом военный был привит и имел сертификат о вакцинации, сообщили местные СМИ.

«У меня есть QR-код, так как я прививалась в обычной гражданской больнице, но у военных такой возможности нет. Мой муж был в форме, показал удостоверение военнослужащего плюс свой сертификат о вакцинации, который ему был выдан в части. А его отказались пускать в магазин. Отказал охранник, пришла администратор и также отказала», – передает URA.RU со ссылкой на портал 74.ru слова челябинки.

В магазине сообщили, что охранник действовал согласно закону. «Это условия региона. В Челябинской области без QR-кода в магазин не пропускают», – сказали в магазине. Первый замгубернатора региона Ирина Гехт отметила, что этот вопрос будет регулироваться на федеральном уровне.

Ранее Минобороны потребовало освободить военнослужащих от QR-кодов.



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