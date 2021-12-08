 

Сванидзе предрек снос памятников Ленину по всей России

08.12.2021, 9:06, Новости дня
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Памятники народному вождю, председателю Совета народных комиссаров СССР Владимиру Ленину рано или поздно снесут по всей России, считает журналист, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе.

Сванидзе отметил, что он поддерживает снос памятников Ленину, передает Ura.ru.

«Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: «Мама, кто этот дядя?». И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда – это уже другой вопрос», – отметил историк.

Он подчеркнул, что пока российские власти не идут на этот шаг, считая, возможно, что не нужно беспокоить людей, для которых Ленин является важной фигурой, или тех, кто просто привыкли к этим памятникам.

«Поэтому этот вопрос сейчас нерешаем. Когда выносили (генерального и первого секретаря КПСС Иосифа) Сталина из Мавзолея, ничего не случилось. Хотя тогда Сталин был несопоставимо популярнее, чем сейчас Ленин. Тем не менее, на это власть сейчас не пойдет», – объяснил Сванидзе.

Напомним, на Украине с 2015 года под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Их предложили установить в Чернобыле.

Снос памятников также начался в США в 2020 году на фоне беспорядков, устроенных движением BLM. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.



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