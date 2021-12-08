 

В Харьковской области работник автомойки с приятелем угнали машину и сбили человека, он в больнице без сознания – полиция

08.12.2021, 9:02, Новости дня
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“5 декабря около 5.00 в дежурную часть поступило сообщение от медиков о том, что на трассе между Чугуевым и поселком Малиновка обнаружен сбитый пешеход с многочисленными телесными повреждениями. Потерпевшим оказался 19-летний парень. Сейчас он находится без сознания в одной из харьковских больниц”, – рассказали правоохранители.

Полицейские установили, что машину угнал 16-летний подросток, который подрабатывал на автомойке, он позвал кататься 26-летнего товарища.

“Они распивали алкогольные напитки и поочередно садились за руль. Около 3.00 они переехали мост из Чугуева в Малиновку. Во время движения 26-летний парень, находившийся за рулем, увидел пешехода, ударом отброшенного на обочину. Поняв, что совершили ДТП, парни вернулись в Малиновку и оставили машину в посадке за поселком”, – отметили в релизе.

26-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. 7 декабря суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подростку сообщили  о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, для него планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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