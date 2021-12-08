 

Гривна впервые за две недели укрепилась по отношению к доллару

08.12.2021, 7:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс гривны к доллару вырос на пять копеек с 27,38 грн/$ до 27,33 грн/$.

Последний раз украинская валюта дорожала по отношению к американской 19 ноября (до 26,44 грн/$), после чего только дешевела. 

К евро украинская валюта подорожала 7 декабря на 18 копеек – с 30,91 грн/€ до 30,73 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю подрос с 3,71 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / «Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США

02.11 / Инвестиционный бум в Чернигове, работа в ОП, ТКГ и “Нафтогазі”. Что пишут СМИ о Свириденко, которая может стать первым вице-премьером

27.07 / Кандидат от КПРФ сдал подписи для регистрации на выборах главы Приангарья

21.08 / В России произошел взрыв газа в многоэтажном доме. По данным СМИ, есть погибший

22.12 / В Молдавии возобновили трансляцию российских телеканалов

02.11 / Верховная Рада 3 ноября может уволить пять министров

25.10 / От COVID-19 в мире умерло более 1,1 млн человек

27.09 / Эрдоган призвал армян действовать против правительства Армении

05.12 / Индия и РФ начали обсуждение совместного освоения Луны

01.09 / Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика