Гривна впервые за две недели укрепилась по отношению к доллару
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Курс гривны к доллару вырос на пять копеек с 27,38 грн/$ до 27,33 грн/$.
Последний раз украинская валюта дорожала по отношению к американской 19 ноября (до 26,44 грн/$), после чего только дешевела.
К евро украинская валюта подорожала 7 декабря на 18 копеек – с 30,91 грн/€ до 30,73 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю подрос с 3,71 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.
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