“Шахтер” не выиграл ни одного матча в группе Лиги чемпионов. В последнем туре “горняки” упустили победу над “Шерифом”

Имея множество моментов чтобы отличится, “Шахтер” забил перед перерывом в матче. На 42-й минуте поединка Фернандо с передачи Сергея Кривцова в падении протолкнул мяч в дальний правый угол ворот соперника.

“Шериф” украинского тренера Юрия Вернидуба отыгрался в добавленное ко второму тайму время. Перед финальным свистком об окончании поединка счет сравнял Бобан Николов, 1:1.

В другом матче группы D мадридский “Реал” со счетом 2:0 победил миланский “Интер” (Италия), отмечается на сайте УЕФА.

Таким образом, набрав в итоге 15 очков в шести поединках, испанский клуб финишировал на первом месте в квартете D, “Интер” второй – 10 баллов. Оба клуба сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Третье место занял “Шериф” – 7 очков, команда из Тирасполя продолжит выступление в Лиге Европы.

“Шахтер”, дважды сыграв вничью и проиграв четыре матча, финишировал на последнем четвертом месте.

Скриншот: uefa.com

Контекст:

В первом туре Лиги чемпионов “Шахтер” со счетом 0:2 уступил в Тирасполе “Шерифу”. Во втором матче “горняки” сыграли вничью 0:0 в Киеве против “Интера”, в третьем – с разгромным счетом 0:5 уступили “Реалу” на НСК “Олимпийский”, в четвертом – снова проиграли “Реалу” (2:1), в пятом – уступили “Интеру” (0:2).

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