 

Остался ненайденным последний погибший на шахте «Листвяжная»

08.12.2021, 3:44, Новости дня
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Спасатели подняли на поверхность тело еще одной жертвы взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщило МЧС России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «продолжаются поиски еще одного шахтера», ненайденным остается последний погибший, передает ТАСС.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 100 человек. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Он попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших.



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