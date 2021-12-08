Остался ненайденным последний погибший на шахте «Листвяжная»

Спасатели подняли на поверхность тело еще одной жертвы взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщило МЧС России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «продолжаются поиски еще одного шахтера», ненайденным остается последний погибший, передает ТАСС.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 100 человек. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Он попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших.