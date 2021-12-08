 

Уроженка СССР Омарова прекратила попытки получить высокий пост в минфине США

08.12.2021, 3:44, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден, который выдвинул уроженку СССР Сауле Омарову на должность руководителя управления валютного контроля минфина США, сообщил, что Омарова отозвала свою кандидатуру.

Байден сообщил, что «удовлетворил просьбу» Омаровой «о снятии ее кандидатуры». Как поясняется, Омарова приняла такое решение, посчитав дальнейшее выдвижение нецелесообразным, передает ТАСС.

Напомним, республиканцы и лоббисты банков критиковали Омарову за левые взгляды. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, не следует ли называть ее «товарищем». Та в ответ заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма. Однако группа демократов также выступила против назначения Омаровой на высокий пост.



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