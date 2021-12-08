 

Нуланд заподозрила Путина в стремлении воссоздать СССР

08.12.2021, 3:00, Новости дня
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд опасается, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.

По словам Нуланд, «есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз». «А затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – приводит ее слова РИА «Новости».

Нуланд также заявила, что «вторжение» на Украину будет «чрезвычайно кровопролитным и трудным» не только для украинской стороны, но и для самой России. По мнению Нуланд, хотя «Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена», чем в 2014 году, «многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни». Замгоссекретаря США также сообщила с сарказмом, что «сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении РФ среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того».

Напомним, Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.



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