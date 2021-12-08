 

В оборонном бюджете США заложили военную помощь Украине

08.12.2021, 1:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проект нового оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине.

Сумма оказалась на 50 млн долларов больше, чем запрашивала американская администрация.

«(Законопроект – прим. ВЗГЛЯД) включает 300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам – увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Проект должен протий утверждение в палате представителей и сенате перед подписью президентом США Джо Байденом. Поправки не исключены, документ прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом сообщение американских СМИ об эвакуации США своих граждан из Украины из-за якобы готовящегося нападения России. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Вакцинацию от коронавируса завершили 9 млн украинцев

10.07 / В мире: Ультиматум Киева срывает мирные переговоры по Донбассу

04.07 / Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

20.07 / В Германии во время вечеринки произошла массовая драка. Задержаны 39 человек, пять пострадали

31.08 / Newsweek – в США учителя уходят из школ из-за стресса от дистанционного обучения и опасений по поводу пандемии

10.08 / Камчатский депутат признался в случайном убийстве человека

18.10 / Минэкономики Украины предлагает Кабмину повысить минимальные цены на алкоголь

20.08 / Стала известна причина смерти звезды фильма “Убить Билла”

06.11 / Российская нефть Urals стала дороже Brent

01.09 / Видео: США отказываются от войн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика