В оборонном бюджете США заложили военную помощь Украине

Проект нового оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине.

Сумма оказалась на 50 млн долларов больше, чем запрашивала американская администрация.

«(Законопроект – прим. ВЗГЛЯД) включает 300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам – увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Проект должен протий утверждение в палате представителей и сенате перед подписью президентом США Джо Байденом. Поправки не исключены, документ прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом сообщение американских СМИ об эвакуации США своих граждан из Украины из-за якобы готовящегося нападения России.