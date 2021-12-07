Нуланд оценила «готовые к вторжению» на Украину силы России

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».

Нуланд в письменных показаниях Конгрессу США заявила, что «военные и разведывательные службы РФ продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года». По ее словам, «силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что видели прошлой весной». «В том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России, базирующиеся к западу от Урала», – приводит ее слова РИА «Новости».

На слушаниях в Сенате США замгоссекретаря спросили, видит ли она готовность новых властей Германии к решительным действиям в случае российского «вторжения» на Украину. Нуланд ответила: «Я считаю, что да. Сегодня, как вы знаете первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации».

Нуланд сообщила сенаторам, что «Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов». Подчеркивается, что «ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях».

По словам Нуланд, Байден «продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и РФ в интересах обеих наших стран». Она признала, что у Вашингтона «продолжатся глубокие разногласия с Кремлем» по целому ряду вопросов, которые «Байден уже поднимал и продолжит поднимать с президентом Путиным». Нуланд сказала, что США и РФ «дают гражданам и всем народам перспективы более безопасного будущего», когда «работают вместе, как это делают сейчас по Ирану и начавшимся переговорам по стратегической стабильности».

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Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом в четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.