«Яндекс» стал лауреатом премии «Знание» в основной номинации

Лауреатами главной просветительской премии страны «Знание» в основной номинации «За общий вклад в просвещение» стали компания «Яндекс», проект «Большая перемена» и просветитель Лео Бокерия.

Награды вручил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет Lenta.ru.

После церемонии награждения в Московском театре мюзикла Кириенко заявил: «Цель премии была в том, чтобы мы всех этих потрясающих людей увидели, сказали им спасибо, поаплодировали им. Мне кажется, что эту свою задачу премия безусловно выполнила», – передает ТАСС.

«Точно знаю, что в стране есть еще тысячи таких людей, и я надеюсь, что их проекты будут представляться на премию общества «Знание», потому что эта премия совершенно точно у нас будет ежегодная. Очень скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон премии», – сказал Кириенко.

Он считает, что, «поскольку с точки зрения страны и общества ничего более важного, чем воспитание и передача знаний подрастающему поколению, нет, то эти люди, которые были сегодня в зале, поднимались на сцену за наградами – это люди, заслуживающие самого большого уважения и благодарности».

Напомним, во вторник жюри определило лауреатов премии (в шорт-листы входили 103 номинанта). В состав почетного жюри в том числе вошли помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор информационного агентства РФ ТАСС Сергей Михайлов, глава Сбера Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, народный артист России, худрук Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, ректор РАНХиГС Владимир Мау. В 2021 году премия проводилась впервые.

Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», который открывает доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в их продвижении на широкую аудиторию.