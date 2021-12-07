 

Эксперт: Конгрессмены сняли санкции с «Северного потока – 2» в качестве подарка Байдену

07.12.2021, 23:12, Новости дня
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Решение демократов-конгрессменов снять санкции против «Северного потока» стало подарком не Москве, а лично Байдену. Они считают, что у президента США должна быть свобода действий в этом вопросе. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение американских законодателей вычеркнуть из проекта оборонного бюджета упоминание о санкциях против «Северного потока – 2».

«Демократическая фракция в Конгрессе решила сделать подарок не России, а Байдену, поскольку последние санкции, о которых шла речь в проекте оборонного бюджета США – это инициативы, возникшие на Капитолийском холме. И там долгое время не было ясно, насколько демократы выдержат дисциплину», – сообщил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Формально демократы контролируют обе палаты – и Сенат, и Палату представителей, напомнил эксперт. «Демократическая партия хочет, чтобы позиция законодательной власти в отношении санкций совпадала с позицией исполнительной власти. И вот поэтому демократы сейчас додавливают республиканцев», – сказал Кортунов.

«Это касается не только санкций против России, которые вошли в бюджет, а теперь исключены из него, но и некоторых других моментов, по которым республиканцы тоже бегут впереди паровоза, что не нравится ни демократическим коллегам, ни тем более чиновникам администрации. В Белом доме считают, что Конгресс лезет не в свое дело, превышает свои полномочия» – убежден Кортунов.

Президент США Байден хочет обладать свободой действий, он понимает, что в противном случае он повторит судьбу предшественника – Дональда Трампа, которого «максимально ограничивали и прессинговали, отбирали полномочия и в результате он не смог сделать всего, чего, возможно, хотел», добавил политолог.

«Для США главный вопрос – будет война или нет война на Украине. Все эти санкции, которые обсуждаются по отдельным персоналиям в РФ – мелочи. Если вдруг, не дай Бог, разразится крупная война в центре Европы, то встанет вопрос секторальных санкций. Тогда США начнут свою большую игру, они попытаются загнать Россию в «иранскую лигу», заблокировать экспорт углеводородов из нашей страны, наказывать всех покупателей российского газа и нефти и даже выгнать Россию из SWIFT и вообще изолировать ее с финансовой точки зрения», – отметил политолог.

Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-встречу, которая продлилась два часа. Российский лидер находился в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Вашингтоне, в Белом доме. Журналистам показали только первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.

Как сообщалось накануне, лидеры собирались обсудить самый широкий круг вопросов, – главным образом напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

В тот момент, когда разговор двух президентов уже завершался, стало известно, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока – 2», сообщило РИА «Новости».



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