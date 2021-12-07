Вопрос противостояния гибридной войне – краеугольный камень системы развития НАТО на следующие 10 лет – вице-премьер Украины

“Вопрос гибридной войны или невоенных вызовов в сфере безопасности является краеугольным камнем новой системы развития НАТО на следующие 10 лет”, – сказала она.

Вице-премьер отметила, что предыдущая концепция, утвержденная в 2010 году, имела преимущественно военное направление.

Она заявила, что в 2014 году, когда РФ начала агрессию против Украины, мир увидел, как Киев противостоит не только военной агрессии, но и дезинформации и пропагандистской работе РФ.

“И с того момента и Евросоюз, и НАТО стали одними из основных союзников Украины в направлении противодействия гибридной войне России на территории Украины как раз в части, касающейся дезинформации, пропаганды и искажения исторической реальности”, – сказала Стефанишина.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кремле, оправдывая агрессию против Украины, неоднократно заявляли о якобы “защите русскоязычного населения” на Донбассе.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, распространение российских нарративов есть вызовом для многих стран. Данилов говорил, что никакого Донбасса не существует, этот нарратив навязывает РФ.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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