Иммунолог: COVID начал поиски нового «хозяина» вместо человека

Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», – приводит РИА «Новости» слова эксперта.

При этом Жемчугов утверждает, что пандемия в человеческой популяции подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Он заявил, что ВОЗ нужно «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».

«Когда их станет больше 70-80% (вакцинированных и переболевших – прим. ВЗГЛЯД), вирус должен найти свое новое убежище – это вот каких-то животных в природе», – отметил Жемчугов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания пандемии в РФ зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней.

За минувшие сутки в РФ выявили 31 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания.